Перша смерть від COVID-19 у Запоріжжі: парацетамолом пневмонію не вилікуєш

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Вівторок, 14 квітня 2020, 14:18
Ілюстративне фото

У Запоріжжі зафіксували перший летальний випадок від COVID-19: помер 65-річний житель міста, який довгий час займався самолікуванням.

Джерело: головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За його словами, другий летальний випадок від COVID-19 у Запорізькій області, стався в Запоріжжі. Помер 65 річний чоловік, що надійшов у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні з пневмонією. В ході дослідження у нього  виявили COVID-19. Пацієнт був підключений до апарату ШВЛ. Однак, через вірусні ускладнення він помер.

Як підкреслив Терехов, хворий довгий час не звертався до медиків, і маючи високу температуру, самостійно лікувався парацетомолом.

За даними низки місцевих інтернет-агентств, мова йде про директора ринку Комунарського району Запоріжжя.

Теми: коронавірус Запоріжжя Covid-2019


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