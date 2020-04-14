Первая смерть от COVID-19 в Запорожье: парацетамолом пневмонию не вылечишь

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Вторник, 14 апреля 2020, 14:18
Иллюстративное фото

В Запорожье зафиксирован первый летальный случай от COVID-19: умер 65-летний житель города, который долгое время занимался самолечением.

Источник: главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: По его словам, второй летальный случай от COVID-19 в Запорожской области, произошел в Запорожье. Умер 65 летний мужчина, поступивший в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы с пневмонией. В ходе исследования у него был выявлен COVID-19. Пациент был подключен к аппарату ИВЛ . Однако, из-за вирусных осложнений он умер.

Как подчеркнул Терехов, заболевший долгое время не обращался к медикам, и имея высокую температуру, самостоятельно лечился парацетомолом.

По данным ряда местных интернет-агентств , речь идет о директоре рынка Коммунарского района Запорожья.

Темы: коронавирус Запорожье Covid-2019


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