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Українців попереджають про заморозки, а Карпати завалило снігом

Вівторок, 14 квітня 2020, 15:10
Українців попереджають про заморозки, а Карпати завалило снігом

За даними Укргідрометцентру 15-17 квітня в Україні на поверхні ґрунту, а в середу ще й у повітрі заморозки 0-5 градусів. У Карпатах у середу можливе сходження лавин.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Дослівно: "Вночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°.

Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У Київській області вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. У Києві вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-2°".

Деталі: У зв’язку із можливим сходженням лавин у гірській місцевості оголосили штормове попередження.

Зокрема, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримається 15 квітня - на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей; низька сніголавинна небезпека (1 рівень) 15 квітня - на високогір’ї західної та центральної частин Закарпатської області.

Відзначається, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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