Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев предупреждают о заморозках, а Карпаты завалило снегом

Вторник, 14 апреля 2020, 15:10
Украинцев предупреждают о заморозках, а Карпаты завалило снегом

По данным Укргидрометцентра 15-17 апреля в Украине на поверхности почвы, а в среду еще и в воздухе заморозки 0-5 градусов. В Карпатах в среду возможен сход лавин.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

Дословно: "Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°.

Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

В Киевской области ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3°. В Киеве ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2°".

Детали: В связи с возможным сходом лавин в горной местности объявили штормовое предупреждение.

В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохранится 15 апреля - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей; низкая снеголавинная опасность (1 уровень) 15 апреля - на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области.

Отмечается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: