Украинцев предупреждают о заморозках, а Карпаты завалило снегом

По данным Укргидрометцентра 15-17 апреля в Украине на поверхности почвы, а в среду еще и в воздухе заморозки 0-5 градусов. В Карпатах в среду возможен сход лавин.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

Дословно: "Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°.

Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

В Киевской области ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3°. В Киеве ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2°".

Детали: В связи с возможным сходом лавин в горной местности объявили штормовое предупреждение.

В частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохранится 15 апреля - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей; низкая снеголавинная опасность (1 уровень) 15 апреля - на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области.

Отмечается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.