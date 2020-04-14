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СБУ затримала "співробітника Кабінету міністрів", який торгував посадами

Вівторок, 14 квітня 2020, 15:34
СБУ затримала співробітника Кабінету міністрів, який торгував посадами

Служба безпеки України затримала у Києві чоловіка, який представлявся "співробітником Кабінету міністрів" та пропонував за гроші працевлаштування в органах державної влади.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба МВС

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував "сприяння" у призначенні на посади державних службовців кандидатам з Полтавської та Харківської областей.

Вартість "послуги" становила від 10 до 30 тисяч доларів США залежно від рівня посади.  У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували факт вимагання "кабмінівцем" $25 тисяч за призначення кандидата на посаду заступника керівника Аграрного фонду України.

Правоохоронці затримали зловмисника у центрі столиці на вулиці Інститутській під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

 

Як повідомили у поліції, побачивши працівників правоохоронних органів, чоловік намагався втекти на транспортному засобі, але йому це не вдалося. Автомобіль врізався у металеву опору.

 

Відбулися обшуки за місцем проживання та в автомобілі фігуранта. Вже виявлено заяви від інших кандидатів на працевлаштування та перепустки на авто до Верховної Ради та Кабміну, справжність яких перевіряється.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУкорупція
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