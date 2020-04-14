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СБУ задержала "сотрудника Кабинета министров", который торговал должностями

Вторник, 14 апреля 2020, 15:34
СБУ задержала сотрудника Кабинета министров, который торговал должностями

Служба безопасности Украины задержала в Киеве мужчину, который представлялся "сотрудником Кабинета министров" и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба МВД

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник предлагал "содействие" в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей.

Стоимость "услуги" составляла от 10 до 30 000 долларов США в зависимости от уровня должности. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства "кабминовцем" $ 25 000 за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре столицы на улице Институтской при получении всей суммы неправомерной выгоды.

 

Как сообщили в полиции, увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина пытался скрыться на автомобиле, но ему это не удалось. Автомобиль врезался в металлическую опору.

 

Прошли обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Уже выявлены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.

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Темы: СБУкоррупция
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