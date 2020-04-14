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У Видубицькому монастирі почали робити захисні екрани для лікарів

Вівторок, 14 квітня 2020, 16:15
Захисний екран. Ілюстративне фото

Священнослужителі Православної церкви України почали виготовляти захисні екрани для медиків.

Джерело: пресслужба ПЦУ

Деталі: Зазначається, що управління соціального служіння Київської Митрополії розпочало виготовлення у Видубицькому монастирі захисних екранів для медичних працівників з благословіння Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.

Перші щитки отримали медики Київської міської клінічної лікарні №10. Наступні передаватимуться в інші лікарні одразу після виготовлення і надходжень допомоги для матеріалів.

Дослівно: "Упродовж життя лікарі допомагають нам, але сьогодні допомоги потребують також і вони, адже перебувають на передовій в боротьбі з небезпечним вірусом. У Священному Писанні читаємо таку настанову: "Шануй лікаря честю заради потреби у ньому, бо Господь створив його" (Сир. 38: 1). Тож підтримаймо сьогодні медиків своєю молитвою та діяльною допомогою".

Українська правда

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Теми: коронавірусцеркваМОЗ
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