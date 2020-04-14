Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Выдубицком монастыре начали делать защитные экраны для врачей

Вторник, 14 апреля 2020, 16:15
Защитный экран. Иллюстративное фото

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать защитные экраны для медиков.

Источник: пресс-служба ПЦУ

Детали: Отмечается, что управление социального служения Киевской Митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников по благословению Блаженнейшего Митрополита Епифания.

Первые щитки получили медики Киевской городской клинической больницы №10. Следующие будут передаваться в другие больницы сразу после изготовления и поступлений помощи для материалов.

Дословно: "На протяжении жизни врачи помогают нам, но сегодня в помощи нуждаются также и они, ведь медики находятся на передовой в борьбе с опасным вирусом. В Священном Писании читаем такую ​​установку: "Почитай врача честью ради потребности в нем, ибо Господь создал его" (Сир. 38: 1). Поэтому поддержим сегодня медиков своей молитвой и деятельной помощью".

Украинская правда
Темы: коронавирусцерковьМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: