В Выдубицком монастыре начали делать защитные экраны для врачей

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать защитные экраны для медиков.

Источник: пресс-служба ПЦУ

Детали: Отмечается, что управление социального служения Киевской Митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников по благословению Блаженнейшего Митрополита Епифания.

Первые щитки получили медики Киевской городской клинической больницы №10. Следующие будут передаваться в другие больницы сразу после изготовления и поступлений помощи для материалов.

Дословно: "На протяжении жизни врачи помогают нам, но сегодня в помощи нуждаются также и они, ведь медики находятся на передовой в борьбе с опасным вирусом. В Священном Писании читаем такую ​​установку: "Почитай врача честью ради потребности в нем, ибо Господь создал его" (Сир. 38: 1). Поэтому поддержим сегодня медиков своей молитвой и деятельной помощью".