Більшість українців проти легалізації проституції і казино

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Вівторок, 14 квітня 2020, 16:26

Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 квітня

Деталі: 65% опитаних заявили, що вони проти легального ринку секспослуг, за таку ініціативу 24%, ще 11% не змогли відповісти на питання. 

 

 Проти легалізації проституції виступають 75% жінок і 53% чоловіків.

 

Крім того, 55% не підтримують легалізації грального бізнесу. 33% – за те щоб казино працювали у рамках закону, 12% не змогли відповісти.

 

Також 49% опитаних виступають проти легалізації використання марихуани в медичних цілях. Підтримують таку ідею 39%, 12% не змогли відповісти на питання. 

 

Дослідження проходило серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: казино опитування наркотики


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