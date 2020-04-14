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Большинство украинцев против легализации проституции и казино

Вторник, 14 апреля 2020, 16:26
Большинство украинцев против легализации проституции и казино

Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля

Детали: 65% опрошенных заявили, что они против легального рынка сексуслуг, за такую ​​инициативу 24%, еще 11% затруднились ответить на вопрос. 

 

Против легализации проституции выступают 75% женщин и 53% мужчин.

 

Кроме того, 55% не поддерживают легализацию игорного бизнеса. 33% – за то, чтобы казино работали в рамках закона, 12% затруднились ответить.

 

Также 49% опрошенных выступают против легализации использования марихуаны в медицинских целях. Поддерживают такую ​​идею 39%, 12% затруднились ответить на вопрос. 

 

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: казиноопроснаркотики
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