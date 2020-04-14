Большинство украинцев против легализации проституции и казино
Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета.
Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля
Детали: 65% опрошенных заявили, что они против легального рынка сексуслуг, за такую инициативу 24%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.
Против легализации проституции выступают 75% женщин и 53% мужчин.
Кроме того, 55% не поддерживают легализацию игорного бизнеса. 33% – за то, чтобы казино работали в рамках закона, 12% затруднились ответить.
Также 49% опрошенных выступают против легализации использования марихуаны в медицинских целях. Поддерживают такую идею 39%, 12% затруднились ответить на вопрос.
Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.