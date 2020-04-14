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Зеленський звільнив свого представника в уряді і призначив наступника

Вівторок, 14 квітня 2020, 16:29
Зеленський звільнив свого представника в уряді і призначив наступника

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева від виконання обов'язків свого представника в Кабінеті міністрів і поклав ці функції на керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з урядом Володимира Кладієва.

Джерело: укази глави держави від 14 квітня

Деталі: В указі щодо Кладієва зазначено, що він буде "поза штатом". В Офісі президента УП пояснили, що він не переведений на іншу посаду, а отримав додаткове навантаження, яке не оплачується.

Дослівно ОП: "Кладієв В.М. є керівником координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів. Це є консультативно-дорадчий органом при президентові Україні. Фактично, цей центр і виконує функції представника президента України в уряді. Посада керівника центру є посадою державної служби.

Тому, з метою оптимізації процесів, уникнення дублювання функцій, на керівника Координаційного центру указом президента покладені обов’язки представника президента в Кабінеті міністрів, які він буде виконувати на безоплатній основі (поза штатом Офісу президента), залишаючись на посаді керівника центру".

Нагадаємо: Перевезенцев працював на посаді представника президента в уряді з листопада 2019 року.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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