Зеленський звільнив свого представника в уряді і призначив наступника

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Вівторок, 14 квітня 2020, 16:29

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Перевезенцева від виконання обов'язків свого представника в Кабінеті міністрів і поклав ці функції на керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з урядом Володимира Кладієва.

Джерело: укази глави держави від 14 квітня

Дослівно: Покласти на Кладієва Володимира Миколайовича - керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України - виконання обов'язків представника президента України у Кабінеті міністрів України (поза штатом)".

Деталі: В указі щодо Кладієва зазначено, що він буде "поза штатом". В Офісі президента УП пояснили, що він не переведений на іншу посаду, а отримав додаткове навантаження, яке не оплачується.

Нагадаємо: Перевезенцев працював на посаді представника президента в уряді з листопада 2019 року.

Українська правда
Теми: Зеленський Кабінет міністрів


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