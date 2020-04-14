Зеленский уволил своего представителя в Кабмине и поставил преемника

Президент Владимир Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от выполнения обязанностей своего представителя в Кабинете министров и положил эти функции на руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с правительством Владимира Кладиева.

Источник: указы главы государства от 14 апреля

Дословно: "Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины - выполнение обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата).

Детали: В указе о Кладиеве указано, что он будет "вне штата". В Офисе президента УП объяснили, что он не переведен на другую должность, а получил дополнительную нагрузку, которая не оплачивается.

Напомним: Перевезенцев работал в должности представителя президента в правительстве с ноября 2019 года.