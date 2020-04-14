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Зеленский уволил своего представителя в Кабмине и поставил преемника

Вторник, 14 апреля 2020, 16:29
Зеленский уволил своего представителя в Кабмине и поставил преемника

Президент Владимир Зеленский освободил Алексея Перевезенцева от выполнения обязанностей своего представителя в Кабинете министров и положил эти функции на руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с правительством Владимира Кладиева.

Источник: указы главы государства от 14 апреля

Детали: В указе о Кладиеве указано, что он будет "вне штата". В Офисе президента УП объяснили, что он не переведен на другую должность, а получил дополнительную нагрузку, которая не оплачивается.

Дословно ОП: "Кладиев В.Н. является руководителем координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров. Это консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Фактически, этот центр и выполняет функции представителя президента Украины в правительстве. Должность руководителя центра является должностью государственной службы.

Поэтому, с целью оптимизации процессов, во избежание дублирования функций, на руководителя Координационного центра указом президента возложены обязанности представителя президента в Кабинете министров, он будет их исполнять на безвозмездной основе (вне штата Офиса президента), оставаясь в должности руководителя центра".

Напомним: Перевезенцев работал в должности представителя президента в правительстве с ноября 2019 года.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКабинет министров
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