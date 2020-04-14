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Кількість померлих від коронавірусу в Швеції перевищила 1000 осіб

Вівторок, 14 квітня 2020, 17:19

Кількість загиблих у зв’язку з пандемією коронавірусу в Швеції досягла 1033 осіб. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це у вівторок оголосив глава Державного агентства охорони здоров'я Швеції Андерс Тегнелл.

За минулу добу зафіксовано 114 смертей. Однак Тегнелл підкреслив, що "це цифра, якій ми, мабуть, можемо вірити сьогодні щонайменше", оскільки через великодні вихідні сталася затримка у звітуванні смертних випадків. Точніші цифри очікуються завтра.

Зростаня рівня смертності від вірусу у Швеції спостерігалося минулого тижня. Зокрема, тоді було зафіксовано третину всіх смертей. 

У Швеції зареєстровано більше смертей, ніж у сусідній Норвегії. Головним поясненням,  як вважається, є те, що інфекція поширилася в багатьох будинках для літніх людей в Стокгольмі. Зараз органи охорони здоров’я намагаються розібратися, як запобігти поширенню вірусу в будинках для людей похилого віку в інших частинах Швеції.

У Швеції майже половина всіх випадків смерті зафіксовані серед людей старших 70 років. Це люди, які проживають у будинках для літніх людей .

Наразі майже 11 450 заражені коронавірусом у Швеції. 915 осіб перебувають у реанімації.

Нагадаємо, Швеція залишається країною із найм’якшими у Європі карантинними обмеженнями. Лише 1 квітня оголосила про закриття лижних курортів та почала запроваджувати обмеження для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців – але без жорсткого карантину.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.

Теми: Швеціякоронавірус
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