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Число умерших от коронавируса в Швеции превысило 1000 человек

Вторник, 14 апреля 2020, 17:19

Число погибших в связи с пандемией коронавируса в Швеции достигло 1033 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом во вторник объявил глава Государственного агентства здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл.

За минувшие сутки зафиксировано 114 смертей. Однако Тегнелл подчеркнул, что "это цифра, которой мы, пожалуй, можем верить сегодня по меньшей мере", поскольку из-за пасхальных выходных произошла задержка в отчетности смертных случаев. Более точные цифры ожидаются завтра.

Рост уровня смертности от вируса в Швеции наблюдался на прошлой неделе. В частности, тогда была зафиксирована треть всех смертей.

В Швеции зарегистрировано больше смертей, чем в соседней Норвегии. Главным объяснением, как считается, является то, что инфекция распространилась во многих домах престарелых в Стокгольме. Сейчас органы здравоохранения пытаются разобраться, как предотвратить распространение вируса в домах престарелых в других частях Швеции.

В Швеции почти половина всех случаев смерти зафиксированы среди людей старше 70 лет. Это люди, которые проживают в домах престарелых.

Сейчас почти 11 450 заражены коронавирусом в Швеции. 915 человек находятся в реанимации.

Напомним, Швеция остается страной с самыми мягкими в Европе карантинными ограничениями. Лишь 1 апреля там объявили о закрытии лыжных курортов и начали вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей - но без жесткого карантина.

Подробнее о подходе Швеции читайте в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.

Темы: Швециякоронавирус
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