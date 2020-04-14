В Росії перенесли дату завершення Другої світової війни, як було за Сталіна

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Вівторок, 14 квітня 2020, 17:29
Японська делегація підписує акт капітуляції, 2 вересня 1945 року

Державна дума Росії ухвалила закон про перенесення з 2 на 3 вересня Дня закінчення Другої світової війни в 1945 році.

Джерело: Радіо Свобода

Дослівно у пояснювальній записці до закону: "Формулювання" 3 вересня – День закінчення Другої світової війни (1945 рік) "символізує перехід від стану війни до миру, пошуку шляхів примирення і співпраці"

Деталі: Закон вносить зміни до російського списку "днів військової слави і пам'ятні дат". Документ називає новим "днем військової слави" "3 вересня - День закінчення Другої світової війни".

Автори законопроєкту посилаються на указ президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 року, згідно з яким 3 вересня оголошується святом Перемоги над Японією.

У документі вказано, що "вирішальний внесок у завершення Другої світової війни внесла перемога Радянського Союзу над Японією в 1945 році".

Що було раніше: В 1945 році 3-е вересня було визнане в СРСР державним святом - Днем Перемоги над Японією. Але незабаром день став робочим і згодом як свято забувся, відзначають ЗМІ.

Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію 2 вересня 1945 року. Це сталося на борту американського лінкора "Міссурі". Ця подія завершила Другу світову війну.

Теми: Росія історія Японія


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