В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, как было при Сталине

Государственная дума России приняла закон о переносе с 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году.

Источник: Радио Свобода

Дословно в пояснительной записке к закону: "Формулировка" 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) "символизирует переход от состояния войны к миру, поиска путей примирения и сотрудничества"

Детали: Закон вносит изменения в российский список "дней воинской славы и памятных дат". Документ называет новым "днем воинской славы" "3 сентября - День окончания Второй мировой войны".

Авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется Днем Победы над Японией.

В документе указано, что "решающий вклад в завершение Второй мировой войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году".

Что было раньше: В 1945 году 3-е сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Но скоро день стал рабочим и впоследствии как праздник забылся, отмечают СМИ.

Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года. Это произошло на борту американского линкора "Миссури". Это событие завершило Вторую мировую войну.