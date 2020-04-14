Коронавірус: 70% українців думають, що влада не забезпечила медиків

Більшість українців вважають, що влада не змогла забезпечити медиків України засобами індивідуального захисту у зв’язку із пандемією коронавірусу в світі.

Джерело: результати опитування КМІС з 7 по 11 квітня

Дослівно: "12% респондентів сказали, що влада успішно впоралась с забезпеченням медиків України засобами індивідуального захисту; 70% учасників дослідження вважають, влада не впоралась з цим завданням.

14% опитаних кажуть, що влада успішно впоралась із забезпеченням населення засобами індивідуального захисту; 80% притримуються думки, що влада з цим не впоралась".

Деталі: Крім того 46% опитаних вважає, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, а 43% думають, що неуспішна.

Зокрема, тільки 12% українців думають, що влада успішно впоралась с забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус, 65% вважають, що влада була в цьому неуспішною.

Також 14% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу, 66% опитаних думають, що влада неуспішна.

Опитування проводилося з 7 по 11 квітня 2020 року методом CATI (телефонного інтерв'ю) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дослідження провели серед 2000 респондентів віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 27 по 30 березня, 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня 2019 року, з 22 по 25 листопада 2019 року, з 4 по 7 листопада 2019 року, з 9 по 11 жовтня 2019 року, та з 6 по 19 вересня 2019.