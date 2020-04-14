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Коронавирус: 70% украинцев думают, что власть не обеспечила медиков

Вторник, 14 апреля 2020, 18:14
Коронавирус: 70% украинцев думают, что власть не обеспечила медиков

Большинство украинцев считают, что власть не смогла обеспечить медиков Украины средствами индивидуальной защиты в связи с пандемией коронавируса в мире.

Источник: результаты опроса КМИС с 7 по 11 апреля

Дословно: "12% респондентов сказали, что власть успешно справилась с обеспечением медиков Украины средствами индивидуальной защиты, 70% участников исследования считают, власть не справилась с этой задачей.

14% опрошенных говорят, что власть успешно справилась с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты; 80% придерживаются мнения, что власть с этим не справилась".

Детали: Кроме того 46% опрошенных считает, что власть успешная в противодействии эпидемии коронавируса, а 43% полагают, что неуспешная.

В частности, только 12% украинский думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, 65% считают, что власть была в этом неуспешной.

Также 14% украинцев думают, что власть успешная в деле предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, 66% опрошенных полагают, что власть неуспешная.

 

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 27 по 30 марта, 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря 2019 года, с 22 по 25 ноября 2019 года, с 4 по 7 ноября 2019 года, с 9 по 11 октября 2019 года, и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Украинская правда

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Темы: коронавирусмедицинавластьУкраинаCovid-2019
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