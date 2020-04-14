В руках у військових вибухнув міномет: один загиблий і вісім поранених

Під час навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета, внаслідок чого один військовий загинув, ще восьмеро отримали поранення.

Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram

Деталі: Трагедія сталася 14 квітня. Загинув 24-річний військовослужбовець-контрактник, старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.

Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі ДБР розслідують обставини події як порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).