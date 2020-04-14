В руках у військових вибухнув міномет: один загиблий і вісім поранених
Під час навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета, внаслідок чого один військовий загинув, ще восьмеро отримали поранення.
Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram
Деталі: Трагедія сталася 14 квітня. Загинув 24-річний військовослужбовець-контрактник, старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.
Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.
Слідчі ДБР розслідують обставини події як порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).