В руках у військових вибухнув міномет: один загиблий і вісім поранених

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Вівторок, 14 квітня 2020, 18:26

Під час навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета, внаслідок чого один військовий загинув, ще восьмеро отримали поранення.

Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram

Деталі: Трагедія сталася 14 квітня. Загинув 24-річний військовослужбовець-контрактник, старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій.

Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

 
Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі ДБР розслідують обставини події як порушення правил поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).

Українська правда
Теми: надзвичайна подія Донецька область армія


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