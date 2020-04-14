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В руках у военных взорвался миномет: один погибший и восемь раненых

Вторник, 14 апреля 2020, 18:26
В руках у военных взорвался миномет: один погибший и восемь раненых

Во время учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета, в результате чего один военный погиб, еще восемь получили ранения.

Источник: Государственное бюро расследований в Telegram

Детали: Трагедия произошла 14 апреля. Погиб 24-летний военнослужащий-контрактник, старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций.

Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени.

 
Фото: Офис генпрокурора

Следователи ГБР расследуют обстоятельства происшествия как нарушение правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиеДонецкая областьармия
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