В руках у военных взорвался миномет: один погибший и восемь раненых

Во время учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета, в результате чего один военный погиб, еще восемь получили ранения.

Источник: Государственное бюро расследований в Telegram

Детали: Трагедия произошла 14 апреля. Погиб 24-летний военнослужащий-контрактник, старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций.

Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени.

Фото: Офис генпрокурора

Следователи ГБР расследуют обстоятельства происшествия как нарушение правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).