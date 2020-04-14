Лише чверть українців підтримують ринок землі

Під час опитування 26% респондентів підтримали голосування Верховної Ради за закон про продаж землі.

Джерело: результати опитування КМІС з 7 по 11 квітня

Деталі: Серед респондентів 60% українців ринок землі не підтримують.

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, 26% тих, хто взяв би участь у голосуванні, проголосували би за продаж землі; 74% - проти продажу землі.

Опитування проводилося з 7 по 11 квітня 2020 року методом CATI (телефонного інтерв'ю) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дослідження провели серед 2000 респондентів віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 27 по 30 березня, 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня 2019 року, з 22 по 25 листопада 2019 року, з 4 по 7 листопада 2019 року, з 9 по 11 жовтня 2019 року, та з 6 по 19 вересня 2019.