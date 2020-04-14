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Только четверть украинцев поддерживают рынок земли

Вторник, 14 апреля 2020, 18:28
Только четверть украинцев поддерживают рынок земли

Всего лишь 26% респондентов поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли.

Источник: результаты опроса КМИС с 7 по 11 апреля

Детали: Среди респондентов 60% украинский рынок земли не поддерживают.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 27 по 30 марта, 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря 2019 года, с 22 по 25 ноября 2019 года, с 4 по 7 ноября 2019 года, с 9 по 11 октября 2019 года, и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Украинская правда
Темы: земляопроссоциология
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