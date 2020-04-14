Підтримка Зеленського серед українців зменшується

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Вівторок, 14 квітня 2020, 18:53

До президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% опитаних, що на 2% менше, ніж у березні.

Джерело: результати опитування КМІС з 7 по 11 квітня

Деталі: До Зеленського позитивно ставляться 44%. У березні так відповідали 46%.

Нейтрально – 31% (в березні – 33%).

Негативно президента сприймають 25% опитуваних (у березні – 21%).

Опитування проводилося з 7 по 11 квітня 2020 року методом CATI (телефонного інтерв'ю) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Дослідження провели серед 2000 респондентів віком від 18 років. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які  були проведені з 27 по 30 березня, 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня 2019 року, з 22 по 25 листопада 2019 року, з 4 по 7 листопада 2019 року,  з 9 по 11 жовтня 2019 року, та з 6 по 19 вересня 2019.

Українська правда
Теми: опитування соціологія Зеленський


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