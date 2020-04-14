Поддержка Зеленского среди украинцев уменьшается
К президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных, что на 2% меньше, чем в марте.
Источник: результаты опроса КМИС с 7 по 11 апреля
Детали: К Зеленскому положительно относятся 44%. В марте так отвечали 46%.
Нейтрально – 31% (в марте - 33%).
Негативно президента воспринимают 25% опрошенных (в марте было 21%).
Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 27 по 30 марта, 21 по 25 февраля, 15 по 18 декабря 2019 года, с 22 по 25 ноября 2019 года, с 4 по 7 ноября 2019 года, с 9 по 11 октября 2019 года, и с 6 по 19 сентября 2019 года