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У НАТО стурбовані дезінформацією з боку РФ і Китаю на тлі пандемії

Вівторок, 14 квітня 2020, 18:47

У НАТО стурбовані дезінформацією, яку поширюють РФ і Китай щодо коронавірусної кризи, та збираються дати відпір їхнім зусиллям. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це на віртуальному брифінгу у вівторок заявила посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу.

За її словами, міністри обговорять, як відреагувати на кампанію з дезінформації. 

"Ми стурбовані дезінформацією, яку просувають РФ і Китай… Вони неправдиво поширюють інформацію, що хочуть допомогти, що вірус почався у США чи Європі. Все це неправда", - сказала Гатчісон. 

Вона зазначила, що в Альянсі обговорять, як краще реагувати на ці кампанії, аби у часи гуманітарної кризи вороги не сіяли непорозуміння між союзниками. 

"Це спроба не тільки посіяти невдоволення між союзників, але і знецінити наше лідерство у часи, коли наші громадяни потребують лідерства для захисту і допомоги. Ми не приймаємо це і думаємо, що можемо зробити із союзниками, щоб рішуче сказати: закінчуйте дезінформацію у час цієї гуманітарної кризи", - підкреслила посол.

Теми: НАТОепідеміякоронавірусКитайРосія
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