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В НАТО обеспокоены дезинформацией со стороны РФ и Китая на фоне пандемии

Вторник, 14 апреля 2020, 18:47

В НАТО обеспокоены дезинформацией, которую распространяют РФ и Китай о коронавирусом кризисе, и собираются дать отпор их усилиям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на виртуальном брифинге во вторник заявила посол США при НАТО Кей Бейли Гатчисон накануне встречи министров обороны Альянса.

По ее словам, министры обсудят, как отреагировать на кампанию по дезинформации.

"Мы обеспокоены дезинформацией, которую продвигают РФ и Китай... Они ложно распространяют информацию, что хотят помочь, что вирус начался в США или Европе. Все это неправда", - сказала Гатчисон.

Она отметила, что в Альянсе обсудят, как лучше реагировать на эти кампании, чтобы во времена гуманитарного кризиса враги не сеяли недоразумения между союзниками.

"Это попытка не только посеять недовольство между союзников, но и обесценить наше лидерство во времена, когда наши граждане нуждаются в лидерстве для защиты и помощи. Мы не принимаем это и думаем, что можем сделать с союзниками, чтобы решительно сказать: заканчивайте дезинформацию во время этого гуманитарного кризиса", - подчеркнула посол.

Как сообщалось, пандемия коронавируса станет единственной темой видеоконференции министров обороны стран НАТО, которая состоится 15 апреля.

Темы: НАТОэпидемиякоронавирусКитайРосcия
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