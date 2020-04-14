Епідемія в Італії: кількість нових хворих знижується, смертність знову зросла

Кількість загиблих за добу від коронавірусу в Італії знову трохи зросла, водночас кількість нових інфекцій знижується.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулу добу в Італії від коронавірусу померли 602 людини - більше, ніж було зафіксовано у неділю (403) та понеділок (566).

Таким чином загальна кількість загиблих від епідемії в країні сягнула 21 067.

Кількість нових заражень знижується третій день поспіль: за минулі 24 години нових інфекцій зареєстровано трохи менше ніж 3 тисячі.

Трохи більше ніж 28 тисяч людей госпіталізовані, з них 3186 - в реанімації. Важливо, що кількість реанімованих пацієнтів знижується 11-ий день поспіль.

1 695 людей видужали минулої доби - загальна кількість тих, хто одужав, зросла до 37 130 осіб.

Загалом від початку епідемії в Італії було підтверджено 162 488 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, з 14 квітня Італія послабила частину коронавірусних обмежень - у більшості регіонів Італії відкрилися книгарні, магазини канцтоварів та одягу для дітей.

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