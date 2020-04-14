Эпидемия в Италии: число новых больных снижается, смертность снова выросла

Количество погибших за сутки от коронавируса в Италии снова немного выросло, в то же время количество новых инфекций снижается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса умерли 602 человека - больше, чем было зафиксировано в воскресенье (403) и понедельник (566).

Таким образом общее количество погибших от эпидемии в стране достигло 21 067.

Количество новых заражений снижается третий день подряд: за прошедшие 24 часа новых инфекций зарегистрировано 2 972. Это самый низкий показатель с 13 марта.

Чуть более 28 000 человек госпитализированы, из них 3186 - в реанимации. Важно, что количество реанимированных пациентов снижается одиннадцатый день подряд.

1695 человек выздоровели за прошедшие сутки - общее количество тех, кто выздоровел, выросло до 37 130 человек.

Всего с начала эпидемии в Италии было подтверждено 162 488 случаев коронавируса.

Как сообщалось, с 14 апреля Италия ослабила часть коронавирусных ограничений - в большинстве регионов открылись книжные магазины, магазины канцтоваров и одежды для детей.