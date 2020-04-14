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Зеленський анонсував прибуття понад десяти літаків із медобладнанням

Вівторок, 14 квітня 2020, 20:14
Зеленський анонсував прибуття понад десяти літаків із медобладнанням

Президент Володимир Зеленський анонсував прибуття ще 11 літаків із засобами захисту та медичним обладнанням для боротьби з COVID-19.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Деталі: "Цими днями ми чекаємо на прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття восьми літаків із цінними вантажами. Робота з забезпечення країни усім необхідним не зупиняється".

Деталі: Зеленський висловив подяку парламенту за ухвалення змін до державного бюджету для боротьби з коронавірусом.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Зеленськийкоронавірусепідемія
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