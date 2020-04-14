Зеленський анонсував прибуття понад десяти літаків із медобладнанням

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Вівторок, 14 квітня 2020, 20:14

Президент Володимир Зеленський анонсував прибуття ще 11 літаків із засобами захисту та медичним обладнанням для боротьби з COVID-19.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Деталі: "Цими днями ми чекаємо на прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття восьми літаків із цінними вантажами. Робота з забезпечення країни усім необхідним не зупиняється".

Деталі: Зеленський висловив подяку парламенту за ухвалення змін до державного бюджету для боротьби з коронавірусом.

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Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус епідемія


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