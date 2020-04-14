Зеленский анонсировал прибытие более десяти самолетов с медоборудованием

Президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие еще 11 самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: "На днях мы ожидаем прибытия трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается".

Детали: Зеленский выразил благодарность парламенту за принятие изменений в государственный бюджет для борьбы с коронавирусом.

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