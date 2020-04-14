Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский анонсировал прибытие более десяти самолетов с медоборудованием

Вторник, 14 апреля 2020, 20:14
Зеленский анонсировал прибытие более десяти самолетов с медоборудованием

Президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие еще 11 самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

Источник: Зеленский в видеообращении

Детали: "На днях мы ожидаем прибытия трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается".

Детали: Зеленский выразил благодарность парламенту за принятие изменений в государственный бюджет для борьбы с коронавирусом.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийкоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Зеленский
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: