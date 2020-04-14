Зеленский анонсировал прибытие более десяти самолетов с медоборудованием
873 просмотра
Вторник, 14 апреля 2020, 20:14
Президент Владимир Зеленский анонсировал прибытие еще 11 самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
Источник: Зеленский в видеообращении
Детали: "На днях мы ожидаем прибытия трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается".
Детали: Зеленский выразил благодарность парламенту за принятие изменений в государственный бюджет для борьбы с коронавирусом.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!