Зеленський про епідемію в Україні: Можна відзначити певну стабілізацію

Президент Володимир Зеленський відзначив, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні дещо стабілізувалася.

Джерело: його відеозвернення до українців

Пряма мова: "Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно".

Деталі: Він наголосив, що в України попереду "ключовий, визначальний" період епідемії – це 20-ті числа квітня.