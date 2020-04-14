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Зеленський про епідемію в Україні: Можна відзначити певну стабілізацію

Вівторок, 14 квітня 2020, 20:15
Зеленський про епідемію в Україні: Можна відзначити певну стабілізацію

Президент Володимир Зеленський відзначив, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні дещо стабілізувалася.

Джерело: його відеозвернення до українців

Пряма мова: "Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно".

Деталі: Він наголосив, що в України попереду "ключовий, визначальний" період епідемії – це 20-ті числа квітня.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірускарантинCovid-2019
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