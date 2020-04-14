Зеленський про епідемію в Україні: Можна відзначити певну стабілізацію

2535 переглядів
Вівторок, 14 квітня 2020, 20:15

Президент Володимир Зеленський відзначив, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Україні дещо стабілізувалася.

Джерело: його відеозвернення до українців

Пряма мова: "Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися небезпечно".

Деталі: Він наголосив, що в України попереду "ключовий, визначальний" період епідемії – це 20-ті числа квітня.

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус карантин Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський сказав, коли настане ключовий період епідемії в Україні 14 квітня 2020, 20:50
Зеленський: У Лаврі вже майже 100 захворювань на коронавірус 14 квітня 2020, 20:26
Зеленський анонсував прибуття понад десяти літаків із медобладнанням 14 квітня 2020, 20:14
Усі новини
Головні новини
Зеленський сказав, коли настане ключовий період епідемії в Україні
Рада визначилась з датою нового позачергового засідання
Підтримка Зеленського серед українців зменшується
В руках у військових вибухнув міномет: один загиблий і вісім поранених
Усі новини
школа

Телевізійна школа онлайн: теми та розклад уроків від МОН

Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати