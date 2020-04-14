Зеленский об эпидемии в Украине: Можно отметить определенную стабилизацию

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Вторник, 14 апреля 2020, 20:15

Президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине несколько стабилизировалась.

Источник: его видеообращение к украинцам в ​​Facebook

Прямая речь: "Анализируя статистику заболевших в Украине за последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло - благодаря сознанию граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно".

Украинская правда

Темы: Зеленский коронавирус карантин Covid-2019


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