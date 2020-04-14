Зеленский об эпидемии в Украине: Можно отметить определенную стабилизацию

Президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине несколько стабилизировалась.

Источник: его видеообращение к украинцам

Прямая речь: "Анализируя статистику заболевших в Украине за последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло - благодаря сознанию граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно".

Детали: Он отметил, что у Украины впереди "ключевой, определяющий" период эпидемии - это 20-ые числа апреля.