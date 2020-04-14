В Італії за порушення карантину розслідують "мафіозний похорон"

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Вівторок, 14 квітня 2020, 20:38

Італійська прокуратура розслідує похорон брата колишнього боса сицилійської мафії у зв’язку з можливим порушенням карантинних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У похоронній процесії в Мессіні взяли участь десятки людей. Вони супроводжували труну з тілом 70-річного Розаріо Спарасіо, старшого брата Луїджі Спарасіо, якого в 1990-х роках вважали одним з найважливіших керівників мафіозного угрупування "Коза Ностра". З часом Луїджі Спарасіо почав співпрацювати з правоохоронними органами. 

Новина про масовий похорон, вперше опублікована газетою La Gazzetta del Sud, викликала скандал в Італії, де з початку березня заборонені всі масові релігійні зібрання, в тому числі похорони. 

"У той час як в Італії немає похоронів і весіль, як таке можливо, що в Мессіні десятки людей супроводжували труп брата боса мафії на кладовище?", - прокоментував Клаудіо Фава, глава сицилійській комісії по боротьбі з мафією.

Фава, коментуючи фотографії, опубліковані місцевим новинним сайтом Messina Ora, зазначив, що за труною рухалися машини, мотоцикли і друзі.

Сім'я Розаріо Спарасіо розкритикувала пресу і політиків після того, як через похорон спалахнув скандал. 

"Ви повинні залишити нас із нашим болем, ми нічого ні в кого не брали. Ми хороші люди. Якби ми дійсно були тими мафіозними босами, про яких ви так багато говорите, ви б не посміли нападати на нас", - написав один з родичів у Facebook.

 

Теми: Італія епідемія карантин коронавірус


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