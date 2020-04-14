В Италии за нарушение карантина расследуют "мафиозные похороны"

Итальянская прокуратура расследует похороны брата бывшего босса сицилийской мафии в связи с возможным нарушением карантинных мер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В похоронной процессии в Мессине приняли участие десятки людей. Они сопровождали гроб с телом 70-летнего Розарио Спарасио, старшего брата Луиджи Спарасио, который в 1990-х годах считался одним из важнейших руководителей мафиозной группировки "Коза Ностра". Со временем Луиджи Спарасио начал сотрудничать с правоохранительными органами.

Новость о массовых похоронах, впервые опубликованная газетой La Gazzetta del Sud, вызвала скандал в Италии, где с начала марта запрещены все массовые религиозные собрания, в том числе похороны.

"В то время как в Италии нет похорон и свадеб, как такое возможно, что в Мессине десятки людей сопровождали труп брата босса мафии на кладбище?", - прокомментировал Клаудио Фава, глава сицилийской комиссии по борьбе с мафией.

Фава, комментируя фотографии, опубликованные местным новостным сайтом Messina Ora, отметил, что за гробом двигались машины, мотоциклы и друзья.

Семья Розарио Спарасио раскритиковала прессу и политиков после того, как из-за похорон вспыхнул скандал.

"Вы должны оставить нас с нашей болью, мы ничего ни у кого не брали. Мы хорошие люди. Если бы мы действительно были теми мафиозными боссами, о которых вы так много говорите, вы бы не посмели нападать на нас", - написал один из родственников в Facebook.