На мільйонному хабарі спіймали заступника Кличка, у КМДА обшуки

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Вівторок, 14 квітня 2020, 21:35
Микола Поворозник

Співробітники СБУ 14 квітня задокументували, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів (більше 3 мільйонів гривень) від представника компанії-забудовника.

Джерело: ТСН.ua із посиланням на власні джерела серед правоохоронців, джерела Української правди в СБУ

Деталі: За даними ТСН, посадовець вимагав хабар за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після одержання частини хабаря у розмірі 60 тисяч доларів.

Задокументовано, що посередник діяв за вказівкою та узгодженням з Поворозником. Вони разом планували одержати також і з іншого об’єкта будівництва 246 тисяч доларів.

Зараз у КМДА проводяться обшуки.

Українській правді цю інформацію підтвердили в СБУ.

Теми: Київ хабар Віталій Кличко СБУ


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