На миллионной взятке поймали заместителя Кличко, в КГГА обыски

Сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник через посредника требовал взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.

Источник: ТСН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей, источники Украинской правды в СБУ

Детали: По данным ТСН, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Сотрудники спецслужбы задержали посредника после получения части взятки в размере 60 тысяч долларов.

Задокументировано, что посредник действовал по указанию и согласованию с Поворозником. Они вместе планировали получить также и с другого объекта строительства 246 тысяч долларов.

Сейчас в КГГА проводятся обыски.

Украинской правде эту информацию подтвердили в СБУ.