На позачерговій Раді спробують призначити міністра енергетики – Арахамія

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Вівторок, 14 квітня 2020, 21:59

Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне питання призначення нового міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії

Пряма мова: "У нас в четвер буде новий міністр. Дійсно, в енергетиці зараз криза, не вистачає особи, яка приймає рішення, тому ми обов'язково її отримаємо і вже з програмою і розрахунками".

Деталі: Арахамія зазначив, що, незважаючи на відсутність призначеного парламентом міністра, ведеться робота з підготовки антикризового плану для вітчизняної енергетики.

За словами голови фракції, відтепер усі кандидати на пост міністрів проходять співбесіду в профільному комітеті парламенту, презентують програму розвитку своїх відомств і визначають ключові показники ефективності.

Теми: Верховна Рада Мінпаливенерго Арахамія


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