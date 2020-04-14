На внеочередной Раде попробуют назначить министра энергетики – Арахамия

Верховная Рада на своем внеочередном заседании в четверг, 16 апреля, рассмотрит вопрос назначения нового министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии

Прямая речь: "У нас в четверг будет новый министр. Действительно, в энергетике сейчас кризис, не хватает лица, принимающего решения, поэтому мы обязательно его получим и уже с программой и расчетами".

Детали: Арахамия отметил, что, несмотря на отсутствие назначенного парламентом министра, ведется работа по подготовке антикризисного плана для отечественной энергетики.

По словам главы фракции, отныне все кандидаты на пост министров проходят собеседование в профильном комитете парламента, презентуют программу развития своих ведомств и определяют ключевые показатели эффективности.