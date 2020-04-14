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Шмигаль обрав собі заміну на випадок відсутності

Вівторок, 14 квітня 2020, 22:31
Шмигаль обрав собі заміну на випадок відсутності

У разі відсутності прем’єр-міністра Дениса Шмигаля його обов’язки виконуватиме віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Джерело: постанова Кабінету міністрів

Дослівно: "Установити, що в разі відсутності прем’єр-міністра його повноваження здійснює віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".

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Українська правда

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Теми: Шмигаль Кабінет міністрів
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