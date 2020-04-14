Шмыгаль выбрал себе замену на случай отсутствия

В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его обязанности будет исполнять вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Источник: постановление Кабинета министров

Дословно: "Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий".

Читайте также: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах на новых министров