Шмыгаль выбрал себе замену на случай отсутствия
Вторник, 14 апреля 2020, 22:31
В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его обязанности будет исполнять вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Источник: постановление Кабинета министров
Дословно: "Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий".
Читайте также: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах на новых министров
Украинская правда