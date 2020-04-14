Шмыгаль выбрал себе замену на случай отсутствия

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Вторник, 14 апреля 2020, 22:31

В случае отсутствия премьер-министра Дениса Шмыгаля его обязанности будет исполнять вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Источник: постановление Кабинета министров

Дословно: "Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий".

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Украинская правда
Темы: Шмыгаль Кабинет министров


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