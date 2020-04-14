Уряд контролюватиме ціни на деякі продукти під час карантину

Від 15 квітня на період надзвичайної ситуації уряд Дениса Шмигаля повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Джерело: голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко у Facebook

Пряма мова Дорошенка: "Завтра моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичних товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу.

На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах та аптеках, і мати можливість впливати й на виробників, або імпортерів, якщо ціни зростають без економічного обґрунтування".

Деталі: Під державне регулювання підпадають гречка, цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, молоко 2,5% в плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральна вода без газу.

Дорошенко наголосив на той факт, що вперше вода для пиття потрапила до соціально-значущих товарів. Сам перелік може зростати.

Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.