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Правительство будет контролировать цены на некоторые продукты во время карантина

Вторник, 14 апреля 2020, 23:08
Правительство будет контролировать цены на некоторые продукты во время карантина

От 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Источник: председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в Facebook

Прямая речь Дорошенко: "Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товары. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязан сообщать об этом в Госпотребнадзор.

На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования".

Детали: Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в / с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Дорошенко отметил тот факт, что впервые вода для питья попала в социально-значимые товаров. Сам перечень может расти.

Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровШмыгалькоронавирусэпидемиякарантин
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