Заступником Кулеби стане ексзаступник Луценка
Вівторок, 14 квітня 2020, 23:30
Заступником міністра закордонних справ призначать ексзаступника генерального прокурора Юрія Луценка Євгена Єніна.
Джерело: співрозмовники УП в уряді та Офісі президента
Деталі: Призначать Єніна на нову посаду на засіданні Кабміну 15 квітня.
Нагадаємо: Верховна Рада призначила Дмитра Кулебу, який був віцепрем’єром в уряді Гончарука, новим міністром закордонних справ України 4 березня.
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Українська правда