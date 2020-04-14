Заступником Кулеби стане ексзаступник Луценка

Заступником міністра закордонних справ призначать ексзаступника генерального прокурора Юрія Луценка Євгена Єніна.

Джерело: співрозмовники УП в уряді та Офісі президента

Деталі: Призначать Єніна на нову посаду на засіданні Кабміну 15 квітня.

Нагадаємо: Верховна Рада призначила Дмитра Кулебу, який був віцепрем’єром в уряді Гончарука, новим міністром закордонних справ України 4 березня.

Читайте також: Євроінтеграційна рокіровка: навіщо Зеленський змінює Пристайка на Кулебу