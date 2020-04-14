Заступником Кулеби стане ексзаступник Луценка

3759 переглядів
Вівторок, 14 квітня 2020, 23:30

Заступником міністра закордонних справ призначать ексзаступника генерального прокурора Юрія Луценка Євгена Єніна.

Джерело: співрозмовники УП в уряді та Офісі президента

Деталі: Призначать Єніна на нову посаду на засіданні Кабміну 15 квітня.

Нагадаємо: Верховна Рада призначила Дмитра Кулебу, який був віцепрем’єром в уряді Гончарука, новим міністром закордонних справ України 4 березня.

Читайте також: Євроінтеграційна рокіровка: навіщо Зеленський змінює Пристайка на Кулебу

Українська правда
Теми: Луценко Кулеба Дмитро Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР: Луценко не мав права займатись справами Майдану, бо є свідком 14 квітня 2020, 12:29
Фірма сина Луценка фігурує у справі ДБР про контрабанду лісу – ЗМІ 27 лютого 2020, 10:20
Справа активіста Михайлика: слідство на затяжній паузі 14 січня 2020, 16:00
Усі новини
Головні новини
На мільйонному хабарі спіймали заступника Кличка, у КМДА обшуки
Зеленський сказав, коли настане ключовий період епідемії в Україні
Рада визначилась з датою нового позачергового засідання
Підтримка Зеленського серед українців зменшується
Усі новини
артефакти

Королева Єлизавета ІІ на світових обкладинках

інтерв'ю

Як письменник Сергій Жадан з донькою карантинять