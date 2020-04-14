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Заместителем Кулебы станет экс-заместитель Луценко

Вторник, 14 апреля 2020, 23:30
Заместителем Кулебы станет экс-заместитель Луценко

Заместителем министра иностранных дел назначат бывшего заместителя генерального прокурора Юрия Луценко Евгения Енина.

Источник: собеседники УП в правительстве и Офисе президента

Детали: Назначат Енина на новую должность на заседании Кабмина 15 апреля.

Напомним: Верховная рада назначила Дмитрия Кулебу, который был вице-премьером в правительстве Гончарука, новым министром иностранных дел Украины 4 марта.

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Украинская правда

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Темы: ЛуценкоКулеба ДмитрийКабинет министров
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