Пожежі в Чорнобильській зоні: двом особам вручили підозри у підпалі

Поліція Київської області вручила двом людям підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження, де пожежі гасили 10 днів.

Джерело: речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі hromadske

Пряма мова: "Двом особам повідомили про підозру в тому, що вони причетні до підпалів у зоні відчуження, що на думку слідства могло спричинити такі масштабні пожежі. Слідство триває. Вони не затримані".

Деталі: Один із підозрюваних — місцевий житель села Рагівка на кордоні Житомирської та Київської областей.

За словами речника, поліція продовжує шукати й інших імовірних причетних. Шевченко зазначив, що поки є припущення, що у зоні відчуження могла діяти група осіб. "Є декілька ознак, що могли бути інші особи, які проникли в зону відчуження…. Ця пожежа була незвичайна тим, що було декілька осередків у багатьох місцях. Поки це припущення, що могла діяти група осіб", — сказав Шевченко.

Крім того, підозрювані пояснюють, що вони підпалювали ненавмисно, з побутових причин, каже речник.