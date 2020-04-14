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Пожары в Чернобыльской зоне: двум лицам вручили подозрения в поджоге

Вторник, 14 апреля 2020, 23:54
Пожары в Чернобыльской зоне: двум лицам вручили подозрения в поджоге

Полиция Киевской области вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней.

Источник: пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире hromadske

Прямая речь: "Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, что, по мнению следствия, могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны".

Детали: Один из подозреваемых - местный житель села Раговка на границе Житомирской и Киевской областей.

По словам спикера, полиция продолжает искать и других возможных причастных. Шевченко отметил, что пока есть предположение, что в зоне отчуждения могла действовать группа лиц. "Есть несколько признаков, что могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения... Этот пожар был необычен тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц", - сказал Шевченко.

Кроме того, подозреваемые объясняют, что они поджигали нечаянно, по бытовым причинам, говорит пресс-секретарь.

Темы: Чернобыльпожарполициякриминал
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