Дві найбільші світові фармкомпанії об'єдналися проти COVID-19
Згідно із заявою, опублікованою у вівторок, фармацевтичні гіганти GlaxoSmithKline (GSK) і Sanofi оголосили про співпрацю в розробці вакцини проти COVID-19, клінічні випробування якої почнуться в другій половині 2020 року.
Джерело: CNN
Дослівно в заяві: "Sanofi і GSK підписали лист про намір співпрацювати для розробки допоміжної вакцини для COVID-19, використовуючи інноваційні технології обох компаній, щоб допомогти в боротьбі з пандемією".
Деталі: У компаніях повідомляють, що безпрецедентне поєднання двох найбільших світових компаній з виробництва вакцин призведе до створення "Спільної робочої групи зі співробітництва", яка буде прагнути мобілізувати ресурси обох компаній для прискорення розробки вакцини.
GSK і Sanofi домовилися, щоб будь-яка вакцина, розроблена в результаті їх співробітництва, була доступною для громадськості у всіх країнах.
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