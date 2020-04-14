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Дві найбільші світові фармкомпанії об'єдналися проти COVID-19

Вівторок, 14 квітня 2020, 23:59
Дві найбільші світові фармкомпанії об'єдналися проти COVID-19

Згідно із заявою, опублікованою у вівторок, фармацевтичні гіганти GlaxoSmithKline (GSK) і Sanofi оголосили про співпрацю в розробці вакцини проти COVID-19, клінічні випробування якої почнуться в другій половині 2020 року.

Джерело: CNN

Дослівно в заяві: "Sanofi і GSK підписали лист про намір співпрацювати для розробки допоміжної вакцини для COVID-19, використовуючи інноваційні технології обох компаній, щоб допомогти в боротьбі з пандемією".

Деталі: У компаніях повідомляють, що безпрецедентне поєднання двох найбільших світових компаній з виробництва вакцин призведе до створення "Спільної робочої групи зі співробітництва", яка буде прагнути мобілізувати ресурси обох компаній для прискорення розробки вакцини.

GSK і Sanofi домовилися, щоб будь-яка вакцина, розроблена в результаті їх співробітництва, була доступною для громадськості у всіх країнах.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Теми: коронавірусепідемія
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