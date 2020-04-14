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Две крупнейшие мировые фармкомпании объединились против COVID-19

Вторник, 14 апреля 2020, 23:59
Две крупнейшие мировые фармкомпании объединились против COVID-19

Согласно заявлению, опубликованному во вторник, фармацевтические гиганты GlaxoSmithKline (GSK) и Sanofi объявили о сотрудничестве в разработке вакцины против COVID-19, клинические испытания которой начнутся во второй половине 2020 года. 

Источник: CNN

Дословно в заявлении: "Sanofi и GSK подписали письмо о сотрудничестве для разработки вспомогательной вакцины для COVID-19, используя инновационные технологии обеих компаний, чтобы помочь в борьбе пандемией".

Детали: В компаниях сообщают, что беспрецедентное соединение двух крупнейших мировых компаний по производству вакцин приведет к созданию "Совместной рабочей группы по сотрудничеству", которая будет стремиться мобилизовать ресурсы обеих компаний для ускорения разработки вакцины. 

GSK и Sanofi договорились, чтобы любая вакцина, разработанная в результате их сотрудничества, была доступной для общественности во всех странах.

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Темы: коронавирусэпидемия
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