В американському штаті продовжили надзвичайний стан як мінімум до 15 травня

Уряд американського штату Мен продовжив надзвичайний стан в штаті до 15 травня.

Джерело: CNN

Пряма мова губернатора штату: "Я дійсно бажаю, щоб обмеження були зняті, але подальше поширення (вірусу - ред) вимагає нашої послідовної відповіді".

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