В американському штаті продовжили надзвичайний стан як мінімум до 15 травня
Уряд американського штату Мен продовжив надзвичайний стан в штаті до 15 травня.
Джерело: CNN
Пряма мова губернатора штату: "Я дійсно бажаю, щоб обмеження були зняті, але подальше поширення (вірусу - ред) вимагає нашої послідовної відповіді".
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Нагадаємо:
- У США за станом на 15 квітня зафіксовано 589 048 випадків COVID-19, 25 163 випадків - летальні. 45 079 людини одужали.
- У штаті Мен 735 випадків COVID-19, 20 осіб померли.