В американському штаті продовжили надзвичайний стан як мінімум до 15 травня

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Середа, 15 квітня 2020, 00:32

Уряд американського штату Мен продовжив надзвичайний стан в штаті до 15 травня.

Джерело: CNN

Пряма мова губернатора штату: "Я дійсно бажаю, щоб обмеження були зняті, але подальше поширення (вірусу - ред) вимагає нашої послідовної відповіді".

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Нагадаємо:

  • У США за станом на 15 квітня зафіксовано 589 048 випадків COVID-19, 25 163 випадків - летальні. 45 079 людини одужали.
  • У штаті Мен 735 випадків COVID-19, 20 осіб померли.

Теми: коронавірус США карантин


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