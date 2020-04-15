В американском штате продлили чрезвычайное положение как минимум до 15 мая

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Среда, 15 апреля 2020, 00:32

Правительство американского штата Мэн продлило чрезвычайное положение в штате до 15 мая.

Источник: CNN

Прямая речь губернатора штата: "Я действительно желаю, чтобы ограничения были сняты, но дальнейшее распространение (вируса - ред) требует нашего последовательного ответа".

Напомним:

  • В США по состоянию на 15 апреля зафиксировано 589 048 случаев COVID-19, 25 163 случаев - летальные. 45 079 человека выздоровели.
  • В штате Мэн 735 случаев COVID-19, 20 человек умерли.

Темы: коронавирус США карантин


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